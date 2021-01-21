Армия Водозабор в Крыму, возводимый Министерством обороны, будет готов до конца февраля 2021 года Тимур Шерзад Когда объект будет введен в эксплуатацию, Севастополь получит еще 50 000 кубометров пресной воды в сутки. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Министерство обороны России Читайте нас на: Возводимый Минобороны в Крыму водозабор будет готов до конца февраля 2021 года. Его постройка проходит в рамках строительства второго этапа инфраструктуры обеспечения пресной водой Севастополя, проводимого Военно-строительным комплексом Министерства обороны России. Водозабор возводится на реке Бельбек с инженерными сооружениями и водосбросом. «Работы ведутся в круглосуточном режиме в три смены, на участке задействованы 450 человек и 160 единиц техники. Оцениваем строительную степень готовности объекта почти в 80%. Работы ведутся строго в графике», - отметил прибывший в Крым для инспекции строительных работ Тимур Иванов, заместитель министра обороны России. Стройплощадку посетил и Михаил Развожаев, севастопольский губернатор. Он выразил благодарность военным строителям. «По масштабам в новейшей истории Севастополя это главная стройка. Мы видим, что работы завершаются в проектные сроки, и, честно говоря, было сложно поверить, что такой объект возможно реализовать за такое время», - сказал губернатор. Строящийся объект включает в себя накопительный бассейн в 150 000 кубических метров, водомерный узел, линейный водовод, дренажную канализацию и прочую инженерную инфраструктуру. Когда объект будет введен в эксплуатацию, Севастополь получит еще 50 000 кубометров пресной воды в сутки. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика