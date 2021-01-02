Более 47 тысяч беженцев вернулись в свои дома в Карабахе

Российские миротворцы сопроводили очередную колонну с беженцами, которые возвратились в Нагорный Карабах с территории Армении. Автобусами из Еревана в Степанакерт доставлены еще около 60 беженцев. Всего в Нагорный Карабах в места постоянного проживания вернулись более 47 тысяч беженцев.

Военнослужащими российского миротворческого контингента обеспечивается их безопасное возвращение в места постоянного проживания, оказывается гуманитарная помощь, восстанавливаются объекты гражданской инфраструктуры. Также ведется круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня на двадцати трех наблюдательных постах.

В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении президента Российской Федерации, президента Азербайджанской Республики и премьер-министра Республики Армения, с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 года объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе.

Для контроля за прекращением огня и военных действий в Нагорном Карабахе развернут миротворческий контингент Российской Федерации, основу которого составляют подразделения 15 отдельной мотострелковой бригады (миротворческой) Центрального военного округа.