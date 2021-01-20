Благодаря миротворцам РФ домой в Нагорный Карабах за сутки вернулись еще 114 человек

Российские миротворцы обеспечивают безопасность транспортного сообщения и возвращения жителей в свои дома в Нагорном Карабахе . Ежедневно военные миротворческого контингента РФ сопровождают колонны с местными жителями и беженцами.

На территории Нагорного Карабаха постепенно увеличивается протяженность дорог общего пользования, по которым осуществлять движение колонн было бы безопасно. За прошедшие сутки автобусами из Еревана в Степанакерт доставлено еще 114 беженцев. Всего в Нагорный Карабах в места постоянного проживания уже вернулись 50 116 человек, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Миротворцы оказывают жителям гуманитарную помощь, восстанавливают объекты гражданской инфраструктуры. Мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня на 27 наблюдательных постах ведется круглосуточно.

В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении президента РФ, президента Азербайджана и премьер-министра Армении, полное прекращение всех военных действий в Нагорном Карабахе объявлено с 10 ноября 2020 года. Соблюдение режима контролирует миротворческий контингент РФ, основу которого составляют подразделения 15 отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа.