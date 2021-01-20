В Воронежской области прошла вакцинация членов семей военнослужащих общевойсковой армии ЗВО

Для военнослужащих общевойсковой армии Западного военного округа и членов их семей была организована добровольная вакцинация российским препаратом «Спутник V», разработанным институтом Гамалеи при участии Минобороны. В Воронежскую область было доставлено около 500 доз препарата.

© Дмитрий Шутов

Вакцинация первым компонентом прошла на территории медицинских пунктов общевойсковой армии. В медпунктах были организованы все условия для хранения вакцины и медицинского осмотра пациентов.

© Дмитрий Шутов

Перед проведением вакцинации против коронавирусной инфекции, с военнослужащими и их семьями был проведен инструктаж о воздействии «Спутника V» на организм. По истечению трех недель и проверки состояния здоровья, семьям военнослужащих будет введен второй компонент препарата.



