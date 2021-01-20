На военном кладбище в Мытищах простились с Героем Советского Союза Антошкиным

На военно-мемориальном кладбище в Мытищах простились с Николаем Антошкиным. Герой Советского Союза ушел из жизни 17 января после тяжелой болезни. Ему было 78 лет.

Заслуженный летчик командовал авиационной группировкой во время ликвидации последствий чернобыльской аварии, лично участвовал в полетах над разрушенным энергоблоком. В последние годы работал в Государственной думе. Депутаты приняли участие в церемонии прощания. Похороны прошли с воинскими почестями.

Ранее соболезнования в связи со смертью Антошкина выразил мэр Москвы Сергей Собянин.