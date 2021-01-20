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Военные инженеры сорвали наступление «противника» в Сибири

Андрей Аркадьев
Надежда Котормус
12:26 20.01.2021
В мероприятии приняли участие более 500 военнослужащих, задействовано около 50 образцов вооружения и техники.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Военные инженеры сорвали наступление условного противника в Сибири. В преддверии своего профессионального праздника - 320-летия инженерных войск - подразделения 41 общевойсковой армии Центрального военного округа не сбавляют темп боевой подготовки.

На полигоне в Кемеровской области пришлось применить все свои обширные знания, тренировка включала в себя десятки элементов - искали и уничтожали взрывные устройства, сносили пылающие заграждения, которые оставил противник.

Также военнослужащие приготовили для «врага» минное поле - полосу длиной более тысячи метров с искусно замаскированными минами и препятствиями. С опасной, ювелирной работой по созданию и укладке взрывных устройств бойцы справились на отлично.

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