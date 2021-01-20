Армия Военные инженеры проложили «Безопасный маршрут» для техники: кадры подготовки к АрМИ-2021 Андрей Аркадьев В ходе занятий военнослужащие развернули тяжелый механизированный мост ТММ-3. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Военные инженеры Южного округа, ставшие рекордсменами Армейских международных игр прошлого года в конкурсе «Безопасный маршрут», намерены летом 2021 года повторить успех. Бойцы уже приступили к активным тренировкам. На полигоне Бородиновка саперы успешно разминировали участок дороги. Часть мин удалось снять, остальные уничтожили условным подрывным зарядом. Дальше в дело вступила тяжелая техника - военнослужащие возвели тяжелый механизированный мост ТММ-3. Десятиметровый пролет раскладывается всего за несколько минут и накрывает противотанковый ров, после чего колонна может двигаться дальше. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика