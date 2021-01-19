Военнослужащие ЗВО приняли участие в крещенских купаниях на территории Главного храма ВС РФ

В праздник Крещения Господня на территории Главного Храма Вооруженных сил Российской Федерации в подготовленной заранее купели совершили обряд омовения военнослужащие гвардейской танковой армии Западного военного округа.

На купание военнослужащих и присоединившихся к ним верующих из числа жителей и гостей Москвы и Московской области благословил священник. Несмотря на мороз, желающих осенить себя крестным знамением в ледяной воде нашлось немало. Всего окунулось в купель за крещенскую ночь более двух тысяч человек.

Вблизи купели были оборудованы палатки для обогрева, где каждый мог согреться горячим чаем. Как отметили в пресс-службе Западного военного округа, мероприятие проводилось с неукоснительным выполнением мер по недопущению распространения инфекции COVID-19.