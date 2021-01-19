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Военнослужащие ЗВО приняли участие в крещенских купаниях на территории Главного храма ВС РФ

Валентина Пескова
06:53 19.01.2021
К желающим осенить себя крестным знамением в ледяной воде в морозную погоду присоединились жители и гости Москвы и Московской области.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: пресс-служба ЗВО
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В праздник Крещения Господня на территории Главного Храма Вооруженных сил Российской Федерации в подготовленной заранее купели совершили обряд омовения военнослужащие гвардейской танковой армии Западного военного округа.

На купание военнослужащих и присоединившихся к ним верующих из числа жителей и гостей Москвы и Московской области благословил священник. Несмотря на мороз, желающих осенить себя крестным знамением в ледяной воде нашлось немало. Всего окунулось в купель за крещенскую ночь более двух тысяч человек.

Вблизи купели были оборудованы палатки для обогрева, где каждый мог согреться горячим чаем. Как отметили в пресс-службе Западного военного округа, мероприятие проводилось с неукоснительным выполнением мер по недопущению распространения инфекции COVID-19.

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