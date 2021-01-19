Военнослужащие российской базы в Абхазии приняли участие в крещенских купаниях

Военнослужащие российской военной базы в Абхазии вместе со своими семьями отметили праздник Крещения Господня. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Участники праздника совершили обряд омовения в святой воде. Для этого на территории базы были организованы специальные купели. Кроме того, использовалось побережье Черного моря.

Во избежание заболеваний в районах купаний были оборудованы палаточные пункты обогрева с чаем и кашей, а рядом дежурили медики.

Кроме того, военнослужащие вместе с членами своих семей участвовали в праздничном богослужении в войсковом храме, находящемся на территории российской военной базы. Всего в мероприятиях приняли участие около полутысячи человек - это были не только военнослужащие, но и их родственники. В это число входит и гражданский персонал, обслуживающий базу.