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На Черноморском флоте в боевое положение развернули дивизион противокорабельных ракетных комплексов «Бастион»

Виктория Косогляденко
Алена Миронова
06:55 18.01.2021
Они предназначены для поражения надводных кораблей различных классов и типов. Максимальная дальность ракет составляет 600 километров.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Дивизион противокорабельных ракетных комплексов «Бастион» развернули в боевое положение на Черноморском флоте.

Прибыв в назначенный район, расчеты выполнили поиск целей, а также отработали смену огневых позиций. Их координаты засекречены, но специфика этих комплексов такова, что работают они непременно с мест с видом на море. Корреспондент «Звезды» Виктория Косогляденко рассказала об особенностях подбора позиций для расположения комплексов.

«Это должна быть точка с наиболее выгодными обзором акватории, чтобы следить за надводной обстановкой. Поэтому лучшие места для "Бастионов" обычно на берегу. Вот и получается, что размещаются боевые пусковые - в самых живописных уголках черноморского побережья», - передает Косогляденко.

Отмечается, что в настоящий момент в боевой готовности находится весь дивизион - четыре ударных расчета. Комплексы «Бастион» предназначены для поражения надводных кораблей различных классов и типов. Максимальная дальность ракет составляет 600 километров.

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