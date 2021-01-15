Армия В России началась добровольная вакцинация от COVID-19 членов семей военнослужащих Анна Касаткина Прививки от коронавируса также получат преподаватели военных вузов. © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Члены семей военнослужащих смогут добровольно привиться от коронавируса. Вакцинацию организует оперативный штаб Минобороны России по решению главы ведомства Сергея Шойгу. В данный момент готовится расчет дополнительной потребности вакцины «Спутник V», уточнили в Минобороны. Вакцинация родственников военнослужащих уже проводится в воинских гарнизонах, где количество поступившей вакцины превышает численность личного состава. Помимо этого, Шойгу поручил организовать вакцинацию для профессорско-преподавательского состава военных учебных заведений. Это позволит исключить риск распространения инфекции с началом учебного процесса после зимних каникул. По состоянию на 15 января в Вооруженных силах России прививки от коронавируса препаратом «Спутник V» получили более 100 тысяч военнослужащих. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика