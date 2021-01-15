В Москве свыше 150 призывников танковой армии ЗВО завершили вакцинацию от коронавируса
После каждой вакцинации призывники находились в поликлинике не менее 30 минут под наблюдением специалистов.
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Более 150 военнослужащих по призыву танковой армии Западного военного округа привиты первым и вторым компонентом вакцины Гам-КОВИД-Вак в Москве, сообщает пресс-служба ЗВО.
Препарат вводится исключительно по желанию. Все военнослужащие перед этим проходят тщательный медицинский осмотр.
Ранее в танковом объединении были провакцинированы медики, которые принимают участие в лечении пациентов с COVID-19, а также военнослужащие на боевом дежурстве, командный состав и дежурные силы соединений и воинских частей.