Армия В Москве свыше 150 призывников танковой армии ЗВО завершили вакцинацию от коронавируса Андрей Аркадьев После каждой вакцинации призывники находились в поликлинике не менее 30 минут под наблюдением специалистов. © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Более 150 военнослужащих по призыву танковой армии Западного военного округа привиты первым и вторым компонентом вакцины Гам-КОВИД-Вак в Москве, сообщает пресс-служба ЗВО. Препарат вводится исключительно по желанию. Все военнослужащие перед этим проходят тщательный медицинский осмотр. Ранее в танковом объединении были провакцинированы медики, которые принимают участие в лечении пациентов с COVID-19, а также военнослужащие на боевом дежурстве, командный состав и дежурные силы соединений и воинских частей. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика