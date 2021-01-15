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В Москве свыше 150 призывников танковой армии ЗВО завершили вакцинацию от коронавируса

Андрей Аркадьев
17:40 15.01.2021
После каждой вакцинации призывники находились в поликлинике не менее 30 минут под наблюдением специалистов.
В Москве свыше 150 призывников танковой армии ЗВО завершили вакцинацию от коронавируса
© Фото: Минобороны России
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Более 150 военнослужащих по призыву танковой армии Западного военного округа привиты первым и вторым компонентом вакцины Гам-КОВИД-Вак в Москве, сообщает пресс-служба ЗВО.

Препарат вводится исключительно по желанию. Все военнослужащие перед этим проходят тщательный медицинский осмотр.

Ранее в танковом объединении были провакцинированы медики, которые принимают участие в лечении пациентов с COVID-19, а также военнослужащие на боевом дежурстве, командный состав и дежурные силы соединений и воинских частей.

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