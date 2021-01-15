Российские миротворцы уничтожили в Карабахе более 23 тысяч взрывоопасных предметов

Российские специалисты с начала работы в Нагорном Карабахе разминировали более 529 га земли, обезвредили и уничтожили более 23 тысяч взрывоопасных предметов. Об этом во время брифинга сообщил представитель российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе полковник Дмитрий Перепелкин.

«Российскими инженерно-саперными группами осуществляется очистка территории от неразорвавшихся боеприпасов. На сегодняшний день проверено 751 здание, в том числе 25 социально значимых объектов, более 200 километров дорог, очищено 529 гектаров территории, обнаружено и уничтожено 23 406 взрывоопасных предметов», - сказал он.

Миротворческий контингент обеспечивает безопасное возвращение на территорию Нагорного Карабаха беженцев. На сегодняшний день уже возвратился 49 461 человек.

Во взаимодействии с Международным комитетом Красного Креста и с привлечением представителей азербайджанской и армянской сторон группами Центра гуманитарного реагирования ведется поиск и передача тел погибших военнослужащих. Организована работа дополнительной группы по поиску тел погибших в районе высоты с отметкой 3 358 Кельбаджарского района.

На «горячую линию» для приема обращений местного населения и сбора данных о пропавших без вести военнослужащих и гражданских лицах на сегодняшний день поступило 575 телефонных обращений.

«За прошедшие сутки российской военной полицией обеспечено безопасное прохождение семи автомобильных колонн ВС Азербайджана, в том числе три колонны со строительными материалами через Лачинский коридор и участок дороги Красный Базар - Шуша», - добавил Перепелкин.

Наряду с выполнением задач по контролю за режимом прекращения огня и боевых действий, российским миротворческим контингентом осуществляется инженерное оборудование наблюдательных постов и благоустройство мест дислокации.