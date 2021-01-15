Российские мотострелки в Абхазии приступили к боевому слаживанию отделений

Мотострелки из состава российское военной базы в Абхазии приступили к мероприятиям, направленным на боевое слаживание отделений. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Военнослужащие в составе подразделений совершили марши на горные и прибрежные полигоны. Мотострелкам предстоит отработать тактику наступательного и оборонительного боя, а также действия на марше.

Упор будет сделан на бой в горно-лесистой местности, а также действия в условиях черноморского побережья. Военнослужащим предстоит оборудовать огневых позиции и фортификационные сооружения в прибрежном районе.

Этап подготовки завершится боевыми стрельбами, которые будут проходить на боевых стрельбищах российской базы в Абхазии. Сами занятия будут проходить во все времена суток, а морозы компенсируются пунктами обогрева личного состава с горячим чаем и дополнительным провиантом.

В мероприятиях было задействовано около полутора тысяч военнослужащих российской базы в Абхазии, а также более трехсот единиц техники.