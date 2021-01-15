Уничтожить диверсантов и восстановить полотно: в Хабаровске прошла тренировка военных железнодорожников
Действовать пришлось в сильный мороз - дело доходило до двадцати градусов ниже нуля.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
В Хабаровске прошла тренировка военных железнодорожников Восточного военного округа. Для них это было первое полевое учение в этом году.
По сценарию тренировки, военнослужащие отбили атаку диверсантов на железную дорогу, и восстановили поврежденный «противником» участок рельсового полотна.
Освободив захваченную диверсантами территорию, военные железнодорожники с помощью специальной техники заменили поврежденные секции железной дороги. Действовать пришлось в сильный мороз - дело доходило до двадцати градусов ниже нуля.