Уничтожить диверсантов и восстановить полотно: в Хабаровске прошла тренировка военных железнодорожников

В Хабаровске прошла тренировка военных железнодорожников Восточного военного округа. Для них это было первое полевое учение в этом году.

По сценарию тренировки, военнослужащие отбили атаку диверсантов на железную дорогу, и восстановили поврежденный «противником» участок рельсового полотна.

Освободив захваченную диверсантами территорию, военные железнодорожники с помощью специальной техники заменили поврежденные секции железной дороги. Действовать пришлось в сильный мороз - дело доходило до двадцати градусов ниже нуля.