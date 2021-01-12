Спецназ ЦВО уничтожил лагерь «боевиков» на учениях под Самарой
Обнаружить замаскированный лагерь помог беспилотник «Гранат-4».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Спецназ Центрального военного округа уничтожил лагерь «боевиков» на учениях под Самарой
Замаскированный полевой лагерь был обнаружен спецназовцами с помощью беспилотника «Гранат-4». Достигнув его, разведчики уничтожили укрепленные здания и бронетехнику условного противника из гранатометов.
Отступающие силы «противника» были уничтожены огнем из снайперских винтовок, автоматов и пулеметов.