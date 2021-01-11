Рвы и минно-взрывные заграждения: танкисты преодолели препятствия на Т-34 в Подмосковье

В Московской области на полигоне Головеньки стартовали занятия с механиками-водителями по преодолению препятствий на танках Т-34. Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа.

Танкисты преодолели такие препятствия, как противотанковые рвы, минно-взрывные заграждения. Также военнослужащие выполнили маневрирование на скоростных участках, повороты и развороты. В занятиях приняли участие более 500 механиков-водителей. После было проведено техническое обслуживание боевых машин.

Т-34 - самый известный и массовый советский танк, без которого была бы немыслима победа над фашизмом. Появление этих машин на фронтах стало неприятной неожиданностью для немцев. На начало войны в частях было более 1 300 танков Т-34, однако достоверных разведданных об этом германское командование не имело.

В то время данная машина была грозным оружием, которому немцы мало что могли противопоставить. Т-34 обладал высокой удельной мощностью, превосходил немецкие танки по проходимости, подвижности и маневренности.