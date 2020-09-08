Шойгу: новые комплексы тактических тренажеров поступят в войска в 2024 году

Российские войска получат новые комплексы тактических тренажеров в 2024 году, что позволит моделировать ситуации с учетом боевого опыта и развивать у командиров нестандартное мышление. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании.

«Кроме того, мы сможем в три раза сократить расход моторесурса и повысить эффективность применения дорогостоящих средств огневого поражения», - сказал глава военного ведомства.

Он напомнил, что Минобороны реализует Концепцию развития учебно-тренировочных средств Вооруженных сил РФ. Согласно ей, до 2027 года российские военные должны быть обеспечены тренажерами на 90%, комплексными тактическими тренажерами– не менее чем на 70%.