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Команде ВДВ РФ вручили кубок победителя конкурса «Эльбрусское кольцо» Армейских международных игр

Ирина Егорова
13:39 05.09.2020
Второе место заняли военнослужащие из Узбекистана.
© Видео: ТРК ВС РФ "ЗВЕЗДА" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Заместитель министра обороны России  Николай Панков вручил кубок победителя конкурса «Эльбрусское кольцо» Армейских международных игр команде Воздушно-десантных войск РФ.  Второе место заняли военнослужащие из Узбекистана, а российская команда, сборная Южного военного округа, встала  на третью ступень пьедестала.

«Все мы в течение 14 дней наблюдали за честной и бескомпромиссной борьбой сильнейших военнослужащих горных подразделений вооруженных сил разных стран, которые не только продемонстрировали свое выдающееся мастерство, но и поделились своим уникальным опытом», - сказал Панков.

Он подчеркнул, что армейские игры стали мощным стимулом для развития партнерских отношений и укрепления доверия и взаимопонимани между вооруженными силами государств мира.

В этом году в конкурсе приняли участие пять команд из России и Узбекистана. За две недели военнослужащие выполнили 15 специальных задач, совершили 100 километровый марш, преодолели восемь горных перевалов, семь ледников, три горные реки и совершили восхождение на высшую точку Европы –  гору Эльбрус.

Организатором конкурса «Эльбрусское кольцо» является Управление физической подготовки и спорта ВС РФ. 

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