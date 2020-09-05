Команде ВДВ РФ вручили кубок победителя конкурса «Эльбрусское кольцо» Армейских международных игр

Заместитель министра обороны России Николай Панков вручил кубок победителя конкурса «Эльбрусское кольцо» Армейских международных игр команде Воздушно-десантных войск РФ. Второе место заняли военнослужащие из Узбекистана, а российская команда, сборная Южного военного округа, встала на третью ступень пьедестала.

«Все мы в течение 14 дней наблюдали за честной и бескомпромиссной борьбой сильнейших военнослужащих горных подразделений вооруженных сил разных стран, которые не только продемонстрировали свое выдающееся мастерство, но и поделились своим уникальным опытом», - сказал Панков.

Он подчеркнул, что армейские игры стали мощным стимулом для развития партнерских отношений и укрепления доверия и взаимопонимани между вооруженными силами государств мира.

В этом году в конкурсе приняли участие пять команд из России и Узбекистана. За две недели военнослужащие выполнили 15 специальных задач, совершили 100 километровый марш, преодолели восемь горных перевалов, семь ледников, три горные реки и совершили восхождение на высшую точку Европы – гору Эльбрус.

Организатором конкурса «Эльбрусское кольцо» является Управление физической подготовки и спорта ВС РФ.