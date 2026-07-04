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Расчеты САУ «Акация» уничтожили пункты управления ВСУ в Днепропетровской области

В результате поражены позиции противника, средства управления и связи, а также оборудование, использовавшееся для запуска и координации дронов.
04-07-2026 05:33
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчеты САУ «Акация» группировки войск «Восток» уничтожили вражеские пункты управления БПЛА в Днепропетровской области. Об этом сообщило Минобороны России.

Разведчики выявили пункты управления БПЛА противника. Объекты ВСУ были оборудованы в городской застройке населенного пункта Великомихайловка, а также в прилегающих лесополосах. На выявленных позициях противник размещал операторов беспилотников, средства связи и оборудование для управления беспилотной авиацией.

Координаты целей были переданы артиллерийским расчетам для поражения. Расчеты самоходных гаубиц 2С3 «Акация» нанесли удары по вражеским пунктам управления БПЛА. В результате уничтожены позиции противника, средства управления и связи, а также оборудование, использовавшееся для запуска и координации беспилотников.

Ранее расчеты FPV-дронов и барражирующих боеприпасов «Ланцет» группировки войск «Восток» нанесли успешные удары по артиллерийским средствам противника и технике, задействованной для их перемещения. В результате уничтожены самоходные артиллерийские установки AS-90 и «Богдана», буксируемая гаубица М-114, а также боевая бронированная машина HMMWV «Хамви».

Материал подготовили Вероника Левшина и Николай Баранов. 

#армия #Минобороны РФ #ВСУ #Акация #восток #Днепропетровская область
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