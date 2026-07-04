Освобождение Константиновки позволило российским войскам взять под контроль 66 квадратных километров территории, заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

По словам генерала Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ, предпринятые киевским командованием усилия не помогли удержать город под ударами российских подразделений. Штурмовые отряды Южной группировки войск сковали противника боями на восточном и юго-восточном направлениях, после чего осуществили охват Константиновки с флангов и взяли под огневой контроль ключевые артерии снабжения украинской группировки. Благодаря этому гарнизон ВСУ оказался полностью изолирован. Впоследствии, используя перебои противника с обеспечением и ротацией, наши войска развили наступление в городской черте и полностью овладели населенным пунктом. Общая площадь освобожденной территории превысила 66 квадратных километров.

Рудской подчеркнул, что киевский режим до последнего отдавал приказы удерживать этот оборонительный узел, пренебрегая жизнями украинских военнослужащих. Таким образом, по оценке военного ведомства, украинское руководство пыталось доказать западным кураторам способность ВСУ сдерживать продвижение российской армии на данном участке фронта.

«В результате демонстрации таких мнимых успехов ВСУ в очередной раз понесли значительные потери. За время операции по освобождению Константиновки они составили порядка 13,5 тыс. украинских военнослужащих, 14 танков, 283 боевые бронированные машины, 1400 автомобилей, 200 орудий полевой артиллерии и восемь пусковых установок РСЗО», - отметил Рудской.

В настоящее время город полностью находится под контролем российских сил. Подразделения Южной группировки войск продолжают зачистку кварталов от разрозненных групп и одиночных боевиков, которые могут укрываться в подвальных помещениях и руинах.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что освобождение Константиновки открывает дорогу на Славянск и Краматорск.