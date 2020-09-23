Огненный «Торнадо»: в Смоленской и Рязанской областях завершились учения артиллеристов ЗВО

В Смоленской и Рязанской областях завершились масштабные учения артиллерийских подразделений общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО), в которых приняли участие около 1,2 тысяч военнослужащих и 400 единиц техники.

Во время маневров расчеты реактивных систем залпового огня «Торнадо-Г» и «Ураган», гаубиц «Мста-С», минометов «Сани», противотанковых ракетных комплексов «Штурм-С» уничтожили объекты и бронетехнику условного неприятеля, имитируемые полноразмерными мишенями.

Кроме того, военнослужащие отработали взаимодействие со средствами радиолокационной, оптико-электронной и звуковой артиллерийской разведки для корректировки огня.

Особенностью проведенных учений стало единовременное применение разнородной артиллерийской группировки сразу на трех военных полигонах для решения одной задачи.