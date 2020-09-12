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«Шедевр российской армии»: китайские журналисты оценили новое вооружение РФ

Анна Касаткина
08:25 12.09.2020
Китайские СМИ оценили «Сармат», «Авангард» и «Ярс».
«Шедевр российской армии»: китайские журналисты оценили новое вооружение РФ
© Фото: Минобороны РФ

Китайских журналистов восхитила мощь российских военных комплексов. Издание Sina написало о «Сармате», «Авангарде» и «Ярсе», признав их выдающиеся боевые свойства.

Автор статьи особо отметил ракетный комплекс «Авангард», который обладает прекрасной скрытностью и скоростью, благодаря которым его не смогут перехватить американские ПВО. По мнению журналиста, комплекс является «шедевром российской армии», боевые характеристики делают его страшнее ядерной бомбы. Он также отметил, что от российского оружия не спасет даже «самая совершенная система обороны в мире».

«Авангард» впервые был представлен в 2018 году президентом Владимиром Путиным. Комплекс оснащен гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком, который способен маневрировать по высоте и по курсу на тысячи километров, что позволяет ему прорывать самые перспективные системы ПРО.

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