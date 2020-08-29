На АрМИ впервые провели конкурс за звание «лучший киборг механик-водитель»

Впервые в истории Международных армейских игр участники сразились за звание «лучший киборг механик-водитель». В состязании, которое состоялось на базе 210-го межвидового регионального учебного центра инженерных войск в Нижегородской области, сошлись участники конкурса «Безопасный маршрут».

Лучшего киборга механика-водителя определяли среди военнослужащих из России, Белоруссии, Вьетнама и Узбекистана. Для этого использовали новейшие дистанционные, динамические тренажеры БАТ-2 и ИМР-ДТ. Участники команд выполнили такие упражнения, как вождение в колонне, преодоление препятствий и ограниченных проходов.

Тренажеры имитируют работу систем оборудования инженерных машин с учетом реальных показателей динамических характеристик функционирования в различных условиях эксплуатации.

Вся представленная техника задействована в конкурсе «Безопасный маршрут», что позволяет механикам-водителям более тщательно подготовиться к предстоящему финалу.