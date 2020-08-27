Обновленный бронеавтомобиль «Тигр» дебютировал на форуме «Армия-2020»

Без солнца и с дождями: в Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве до конца недели

«На четырехтонной платформе размещены сразу четыре пулеметные установки. Я думаю, что эта машина необходима, чтобы ее использовать во всех тяжелых климатических условиях, в первую очередь - в песчаной местности», - отметил Береговой.

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