Обновленный бронеавтомобиль «Тигр» дебютировал на форуме «Армия-2020»
Бронеавтомобиль предназначен для использования в тяжелых климатических условиях.
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Впервые на Международном военно-техническом форуме «Армия-2020» представлен бронеавтомобиль «Тигр - Багги». О новинке российского оборонпрома рассказал заместитель директора Военно-промышленной компании Александр Береговой.
«На четырехтонной платформе размещены сразу четыре пулеметные установки. Я думаю, что эта машина необходима, чтобы ее использовать во всех тяжелых климатических условиях, в первую очередь - в песчаной местности», - отметил Береговой.
Экипаж автомобиля - четыре-пять человек. Вооружение состоит из 12,7-мм пулемета 6П58 «КОРД», 7,62-мм пулемета ПКП «Печенег», РПГ-26 (РШГ-2), ПЗРК «Игла-С» или «Верба».