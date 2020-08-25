ПСБ и «Военторг» выпустят капсульную коллекцию одежды и аксессуаров

ПАО «Промсвязьбанк» и АО «Военторг» объявили о запуске нового совместного проекта в рамках программы лояльности «Партнеры Армии России» Министерства обороны РФ.

Отмечается, что компании создадут капсульную коллекцию одежды и аксессуаров, разработкой которых займутся специалисты дизайн-бюро «Военторга.

Продукцию можно будет приобрести в магазинах розничной сети «Армия России», в интернет-магазине armrus.ru, а также в корнерах «Военторга», которые будут организованы в некоторых отделениях ПСБ.

Напомним, что АО «Военторг» является единственным поставщиком услуг для нужд Минобороны России по организации питания, индивидуального пошива предметов военной формы одежды и поставки имущества для вещевой службы ВС РФ.

«Промсвязьбанк» - опорный банк оборонно-промышленного комплекса. На Международном военно-техническом форуме «Армия-2020» руководитель дирекции розничного бизнеса ПСБ Мигель Маркарянц рассказал телеканалу «Звезда», что в настоящее время банк выдал более 50 тысяч кредитов по программе «Военная ипотека».