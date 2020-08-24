Команда из РФ стала лидером после первого летного дня на «Авиадартс-2020»

Российская команда стала лидером после первого летного дня на Международном конкурсе «Авиадартс-2020».Летчики завоевали первое место в конкурсе «Воздушная навигация» и второе место в конкурсе «Техника пилотирования».

Таким образом, наша команда возглавляет общекомандный зачет. Авиационные экипажи из Белоруссии занимают второе место.

В ходе первого летного дня участникам предстояло пройти через контрольные точки по маршруту в установленное до секунд время, а также выполнить комплекс фигур пилотажа в составе пары.

Международная судейская коллегия оценивала точность выдерживания всех параметров полета, строя, качество выполнения элементов и точность посадки экипажей на взлетно-посадочной полосе.

Во время следующего этапа «Авиадартс-2020» команды из России и Белоруссии выполнят воздушную разведку и боевое применение по наземным целям.

Всего в соревнованиях участвуют более 40 экипажей. Каждая команда выступает на своей авиационной технике: Су-35с, Су-30см, Су-25 различной модификации, Як-130; вертолеты Ка-52, Ми-28н, Ми-24, Ми-8 различной модификации.