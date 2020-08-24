Модернизированная БМП-2М изнутри: кадры из боевой машины на конкурсе АрМИ-2020 «Суворовский натиск»

Конкурс АрМИ-2020 «Суворовский натиск» стартовал в воскресенье, 23 августа, на базе Дальневосточного общевойскового командного училища в Амурской области.

В течение нескольких дней экипажи боевых машины пехоты посоревнуются в мастерстве вождения и точности стрельбы из штатного вооружения. На трассе «Суворовского Натиска» создали десять искусственных препятствий, среди которых: эскарб, косогор, колейный мост.

Участники состязаний соревнуются на модернизированной версии боевой машины пехоты (БМП-2М).

Уточняется, что в новой БМП-2М изменилась система радиосвязи - теперь можно вести засекреченные переговоры, а новый прицельный комплекс позволяет видеть мишени в два раза дальше.

Напомним, за то, чтобы представлять на конкурсе Россию, боролись семь команд. В итоге, победили, уже четвертый год подряд, курсанты Дальневосточного высшего общевойскового командного училища.