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В Черном море уничтожили 3 украинских безэкипажных катера

Вражеские аппараты следовали в направлении Крымского полуострова.
2024-05-16 20:31:23
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Сегодня около половины восьмого вечера российские военные уничтожили три украинских безэкипажных катера, которые следовали в направлении Крымского полуострова. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

Отмечается, что вражеские беспилотные аппараты обнаружили в западной части акватории Черного моря. Их уничтожили из штатного вооружения морской авиации ВМФ.

Всего же в течение дня российские военные в Черном море уничтожили 15 безэкипажных катеров. Напомним, 12 из них ликвидировали днем.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

#армия #ВМФ #Крым #Минобороны России #Черное море #МО РФ #катер
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