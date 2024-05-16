В Черном море уничтожили 3 украинских безэкипажных катера

Сегодня около половины восьмого вечера российские военные уничтожили три украинских безэкипажных катера, которые следовали в направлении Крымского полуострова. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

Отмечается, что вражеские беспилотные аппараты обнаружили в западной части акватории Черного моря. Их уничтожили из штатного вооружения морской авиации ВМФ.

Всего же в течение дня российские военные в Черном море уничтожили 15 безэкипажных катеров. Напомним, 12 из них ликвидировали днем.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.