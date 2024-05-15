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FPV-дроны поразили укрытия с боевиками на Донецком направлении

Поражены огневые точки противника, блиндажи и укрытия с личным составом ВСУ.
2024-05-15 11:52:30
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Министерство обороны РФ продемонстрировало, как FPV-дрон влетает в цель, после чего детонирует. Момент удара зафиксировала камера другого беспилотника.

На записи показано, как военнослужащие устанавливают боеприпас на коптер, после чего отправляются к месту запуска. Оператор в специальных очках, на которые транслируется видео, управляет коптером с помощью пульта.

В описании сказано, что операторы ударных FPV-дронов 1-го армейского корпуса «Южной» группировки войск поразили укрытия с личным составом ВСУ на Донецком направлении. Чтобы избежать ответного удара, после поражения целей военнослужащие покинули позицию.

FPV-дроны (first-person view - «вид от первого лица») от обычных отличает высокая скорость. Они оснащены камерой, которая передает видео с помощью беспроводной связи на очки виртуальной реальности оператора. То есть управление такими дронами осуществляется от первого лица при помощи пульта.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #МО РФ #СВО #донецкое направление #FPV-дрон
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