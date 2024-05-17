Экипаж Су-34 сбросил планирующие бомбы на опорный пункт ВСУ

Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 нанесли точные удары по опорному пункту украинских националистов и скоплению живой силы противника в зоне ответственности группировки войск «Восток».

По целям били неуправляемыми авиационными бомбами ФАБ-500 с универсальным модулем планирования. Это позволяет наносить точные удары, не входя в зону действия ПВО противника.

«Работали с большой высоты планирующими бомбами. Поставленную задачу выполнили. Штатное взаимодействие. Летчик занимается пилотированием, штурман контролирует вооружение и осуществляет навигацию. Каждый контролирует друг друга», - рассказал летчик Су-34 Дмитрий.

Получив подтверждение об уничтожении вражеских целей экипаж истребителя-бомбардировщика успешно вернулся на аэродром базирования.

Летчики ВКС России находятся на круглосуточном дежурстве и в любое время готовы выполнить боевую задачу в зоне спецоперации.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов