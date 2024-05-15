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Расчет ПТРК «Фагот» уничтожил боеприпасы ВСУ в зоне спецоперации

Бойцы группировки войск «Запад» работают круглосуточно, уничтожая из ПТРК «Фагот» вражескую бронетехнику и опорные пункты.
Ян Брацкий 2024-05-15 07:31:09
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчет противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Фагот» 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» уничтожил несколько автомобилей ВСУ с боеприпасами в зоне проведения специальной военной операции. Военнослужащие работали на расстоянии свыше 3 000 метров.

«Работаем в круглосуточном режиме, уничтожаем различную вражескую тяжелую технику, вскрываем опорные пункты, блиндажи, огневые точки противника, работаем по пехоте. Сегодня обнаружили цель, выдвинулись на огневую точку. Отработали, поразили цель, свернулись, ушли, себя не обнаружили. Нас никто не видел, никто не слышал», - рассказал командир отделения противотанкового взвода с позывным Порт.

О новых целях расчету сообщает разведка. Позиции ВСУ находят с воздуха при помощи беспилотников. Любое движение вражеской техники не остается незамеченным. Расчеты «Фаготов» дежурят каждый в своей зоне ответственности. Бойцы оперативно выдвигаются на позиции и поражают цели. Дополнительный контроль не нужен, так как противник находится на таком близком расстоянии, что точное попадание видно сразу.

После выполнения боевой задачи военнослужащие противотанковых расчетов сразу уходят с огневых позиций, чтобы противник не успел нанести ответный удар.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #ВС РФ #птрк фагот
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