Новейший хирургический блок открыли в госпитале Бурденко

Новейший хирургический блок открыли в филиале военного госпиталя имени Бурденко. Как все организовано, показали заместителю министра обороны Татьяне Шевцовой.

Новое оборудование позволит выполнять сложные нейрохирургические операции. Также полностью обновили палаты интенсивной терапии.

Замминистра посетила и отделение нейро-реабилитации. Там военнослужащие восстанавливают двигательные функции. Для этого разработаны уникальные программы, в том числе с элементами виртуальной реальности.

В начале месяца Шевцова вручила награды участникам спецоперации, которые после ранений на поле боя проходят лечение в Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова в Санкт-Петербурге. Отличившиеся бойцы получили 14 государственных наград. Также замглавы оборонного ведомства поблагодарила участников СВО и военных медиков, которые проводят большую скрупулезную работу по лечению и восстановлению раненых бойцов.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.