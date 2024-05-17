МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Новейший хирургический блок открыли в госпитале Бурденко

Оснащение современным оборудованием позволит выполнять высокотехнологичные операции пациентам с самыми сложными клиническими случаями.
2024-05-17 17:45:16
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Новейший хирургический блок открыли в филиале военного госпиталя имени Бурденко. Как все организовано, показали заместителю министра обороны Татьяне Шевцовой.

Новое оборудование позволит выполнять сложные нейрохирургические операции. Также полностью обновили палаты интенсивной терапии.

Замминистра посетила и отделение нейро-реабилитации. Там военнослужащие восстанавливают двигательные функции. Для этого разработаны уникальные программы, в том числе с элементами виртуальной реальности.

В начале месяца Шевцова вручила награды участникам спецоперации, которые после ранений на поле боя проходят лечение в Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова в Санкт-Петербурге. Отличившиеся бойцы получили 14 государственных наград. Также замглавы оборонного ведомства поблагодарила участников СВО и военных медиков, которые проводят большую скрупулезную работу по лечению и восстановлению раненых бойцов.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #МО РФ #Бурденко #шевцова #СВО
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
2
Духовное оружие
3
Станкостроение. Фильм 2
4
Ремзаводы
5
Станкостроение. Фильм 1
6
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
7
Военные микротурбины
8
Новый русский Суперджет
9
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
10
КРЭТ. Часть 2
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 