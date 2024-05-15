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Российские «Тюльпаны» разрушили укрепления ВСУ под Старомайорским

Расчеты «Тюльпанов» уничтожают укрепленные опорные пункты, а также бронетехнику противника.
2024-05-15 12:32:40
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Министерство обороны РФ показало кадры боевой работы 240-миллиметрового самоходного миномета особой мощности «Тюльпан» группировки войск «Восток» из Бурятии. Военнослужащие уничтожили укрепленные позиции и заглубленные пункты управления ВСУ, уточняет ведомство.

Расчеты «Тюльпанов» специализируются на уничтожении капитальных сооружений, укреплений противника, а также бронетехники. Благодаря калибру и особенностям баллистики боеприпасы способны пробивать бетонные конструкции толщиной до трех метров.

Для нанесения максимального поражения используются взрыватели с различным замедлением в зависимости от типа укрепленных сооружений. Применяются боеприпасы нескольких видов, в том числе активно-реактивные снаряды.

Сейчас все основные цели подразделения в южной части села Старомайорское на Времевском участке фронта, где противник создал хорошо укрепленные долговременные оборонительные сооружения. Первый выстрел «Тюльпана», как правило, пристрелочный, второй - на поражение. У артиллеристов в день по три-четыре выезда. Отстрелявшись, бойцы сворачиваются и возвращается в укрытие, поскольку гигантский миномет легко засечь с воздуха.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #Минометы #тюльпаны #СВО
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