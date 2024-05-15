Минометный расчет ВДВ уничтожил позиции ВСУ в районе Энергодара

Десантники из состава группировки войск «Днепр» уничтожили позиции ВСУ на правом берегу Днепра в Запорожской области в районе Энергодара. Очередной целью стал пункт управления беспилотниками с расчетом противника. Точные координаты удалось вычислить при помощи дрона. С воздуха осуществлялась и корректировка огня.

После получения всех необходимых данных на огневую позицию выдвинулся расчет «кочующего» 120-мм миномета. Беглым огнем минометчики ВДВ нанесли удар и уничтожили пункт управления БПЛА вместе с расчетом.

«Миномет я начал осваивать уже когда приехали сюда. По контракту я шел водителем, но побывав на стрельбах другого расчета стал понемногу изучать. Появилась возможность стать врио командира расчета. Сейчас я уже влился», - рассказал командир минометного расчета с позывным «Пенза».

В ходе боевой работы, расчеты, по возможности, сокращают дистанцию до цели, чтобы гарантированно поразить ее. После завершения работы бойцы оперативно свернулись и сменили огневую позицию.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.