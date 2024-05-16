Киевские формирования планировали подорвать дамбу в Харьковской области, чтобы не допустить продвижения российских войск. Однако бойцы группировки «Север» совместно с саперами разминировали объект после штурма населенного пункта Пыльная.

«Противник оставил заряды на дамбе. Наши саперы успешно предотвратили затопление этого поселка», - сообщил штурмовик с позывным Вин.

Другой штурмовик с позывным Руда рассказал, что военнослужащие группировки «Север» взяли под огневой контроль часть трассы Харьков - Липцы. В результате противник испытывает трудности с подвозом боеприпасов и сменой личного состава.

В последние дни российские войска активно продвигаются в Харьковской области, занимая оставленные противником населенные пункты. Накануне Минобороны России отчиталось об освобождении поселка Глубокое и села Лукьянцы.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.