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Российские военные сорвали попытку ВСУ подорвать дамбу под Харьковом

После подрыва дамбы российские войска не смогли бы двигаться дальше, пояснил штурмовик с позывным Вин.
2024-05-16 11:29:57
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Киевские формирования планировали подорвать дамбу в Харьковской области, чтобы не допустить продвижения российских войск. Однако бойцы группировки «Север» совместно с саперами разминировали объект после штурма населенного пункта Пыльная.

«Противник оставил заряды на дамбе. Наши саперы успешно предотвратили затопление этого поселка», - сообщил штурмовик с позывным Вин.

Другой штурмовик с позывным Руда рассказал, что военнослужащие группировки «Север» взяли под огневой контроль часть трассы Харьков - Липцы. В результате противник испытывает трудности с подвозом боеприпасов и сменой личного состава.

В последние дни российские войска активно продвигаются в Харьковской области, занимая оставленные противником населенные пункты. Накануне Минобороны России отчиталось об освобождении поселка Глубокое и села Лукьянцы.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВСУ #МО РФ #дамба #СВО
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