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В Военной академии в Санкт-Петербурге взорвался боеприпас времен ВОВ

В результате происшествия пострадали семь военнослужащих.
2024-05-17 21:31:33
© Фото: ТРК «Звезда»

Сегодня около восьми часов вечера на хозяйственной территории Военной академии связи имени С.М. Буденного в Санкт-Петербурге произошел взрыв. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Российской Федерации.

Отмечается, что взрыв произошел в ходе очистки подвального помещения при выгрузке мусора в контейнер. В результате ЧП пострадали семь военнослужащих. Им сейчас оказывается вся необходимая медицинская помощь.

«По докладу с места происшествия, произошла произвольная детонация 76-мм боеприпаса времен Великой Отечественной войны», - подчеркнули в военном ведомстве.

Сейчас выясняются все обстоятельства случившегося. На месте работают представители командования Ленинградского военного округа.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

#армия #Санкт-Петербург #Минобороны России #взрыв #МО РФ #Военная академия
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