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Отца пятерых детей отправили под Харьков по приказу командования ВСУ

По словам пленного Владимира Лахмана, людей в подразделениях практически не осталось, его командир тоже погиб.
2024-05-17 11:31:14
© Фото: Минобороны России © Видео: ТРК «Звезда»

Командование украинской армии отправило отца пятерых детей Владимира Лахмана воевать в Харьковскую область, сообщает Министерство обороны РФ.

Мужчина был пленен военнослужащими группировки войск «Север» в ходе боев в одном из населенных пунктов. Оборонное ведомство публикует кадры с рассказом Владимира.

Пленный рассказал о серьезных потерях в рядах ВСУ. Как утверждает Лахман, людей в подразделениях почти не осталось.

«Десятого мая попал в плен. Перед этим двое суток находились на позициях. ГУРовцы были с нами. Был штурм наших позиций, и нас взяли в плен», - сообщил он.

Бойцы ВС РФ зашли в окопы и закидали украинцев гранатами. Командир подорвался на мине и погиб. Украинские солдаты приняли решение сложить оружие и сдаться в плен.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВСУ #пленные #МО РФ #СВО
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