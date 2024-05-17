Отца пятерых детей отправили под Харьков по приказу командования ВСУ

Командование украинской армии отправило отца пятерых детей Владимира Лахмана воевать в Харьковскую область, сообщает Министерство обороны РФ.

Мужчина был пленен военнослужащими группировки войск «Север» в ходе боев в одном из населенных пунктов. Оборонное ведомство публикует кадры с рассказом Владимира.

Пленный рассказал о серьезных потерях в рядах ВСУ. Как утверждает Лахман, людей в подразделениях почти не осталось.

«Десятого мая попал в плен. Перед этим двое суток находились на позициях. ГУРовцы были с нами. Был штурм наших позиций, и нас взяли в плен», - сообщил он.

Бойцы ВС РФ зашли в окопы и закидали украинцев гранатами. Командир подорвался на мине и погиб. Украинские солдаты приняли решение сложить оружие и сдаться в плен.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.