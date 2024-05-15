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Над Белгородской областью уничтожили две авиабомбы Hammer

Дежурные средства ПВО пресекли очередные попытки Киева совершить террористические атаки.
2024-05-15 22:22:30
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Сегодня вечером военные пресекли попытки киевского режима совершить террористические атаки по объектам на территории России. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

С 20:00 по 20:30 по московскому времени дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили две управляемые авиабомбы. Их перехватили над Белгородской областью.

В военном ведомстве уточнили, что украинские националисты применили управляемые авиационные бомбы Hammer французского производства.

Напомним, в ночь на среду российские военные сбили две аналогичные авиабомбы. Их перехватили над территорией Белгородской области.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #пво #МО РФ #Авиабомба #хаммер
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