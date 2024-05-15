Путин представил командующим военных округов нового главу МО Белоусова

Президент России Владимир Путин во время встречи с командующими военных округов представил им нового министра обороны Андрея Белоусова.

«Новым министром обороны назначен Андрей Рэмович», - констатировал Верховный главнокомандующий ВС РФ.

Он объяснил, что назначение нового главы военного ведомства, в частности, связано с растущими расходами на военную составляющую.

Глава государства привел данные, что в этом году совокупные расходы на оборону и безопасность составят примерно 8,7%, возможно, эта цифра несколько возрастет.

«Это все-таки солидная величина, это большой ресурс, и мы обязаны им распорядиться рачительно и эффективно», - сказал Путин.

Ранее российский лидер предложил назначить Белоусова на пост министра обороны. Позже его кандидатуру рассмотрели и одобрили в Совете Федерации. Накануне Путин утвердил его на этой должности.