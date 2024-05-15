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Артисты Ленкома представили программу «Все начинается с любви»

Зрителями концерта стали участники спецоперации, проходящие реабилитацию в госпитале имени Вишневского, а также медики.
Ян Брацкий 2024-05-15 13:26:55
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Артисты Ленкома выступили перед бойцами из зоны спецоперации. Концерт прошел в Центральном военно-клиническом госпитале имени Вишневского, где они проходят лечение. Артисты представили программу «Все начинается с любви». Со сцены звучали уже знакомые стихи и песни. Полюбившиеся строки обретали особый смысл для зрителей.

В зале также были медики. Положительные эмоции имеют большое значение для восстановления, говорили они. Это помогает быстрее выздоравливать. Такие выступления уже стали традицией для театра, рассказали артисты. Поддержать военнослужащих они считают честью.

«Это очень важно на самом деле, если ты можешь хоть чем-то помочь, как-то своим душевным теплом поделиться. И, конечно, ребятам нашим, защитникам, и тем, кто в этом госпитале работает. У меня нет вопросов никаких, я счастлива, что я здесь», - поделилась эмоциями Заслуженная артистка РФ Олеся Железняк.

«Ленком Марка Захарова» выступает не только в госпиталях. Многие артисты приезжали с концертами и подарками на передовую.

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© Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
#армия #концерт #Госпиталь имени Вишневского #Ленком #СВО
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