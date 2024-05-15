Гидрографы СФ показали затопленный в годы войны пароход «Диксон»

Сорок девять кораблей и самолетов времен Великой Отечественной войны нашли в арктических водах наши военные гидрографы. Поиски проходили в рамках экспедиции «Помни войну». Уникальное оборудование позволяет увидеть под водой точную 3D-модель потопленного корабля. Полученные навыки пригодятся морякам и в боевой подготовке.

Сверхчувствительные лучи эхолота фиксируют объект на дне Карского моря. Компьютер тут же составляет его модель. Длина - 168 метров, ширина - 18 метров. Есть надстройка, мачта. И теперь гидрографы уже точно могут сказать, что это пароход «Диксон», который в 1943 году торпедировала и потопила немецкая подводная лодка.

«На моей практике найдено уже чуть больше 30 объектов. "Диксон" на такой глубине считается одним из самых хорошо сохранившихся подводных объектов. Бывает много объектов на глубинах 200-250 метров, но там, к сожалению, картинка по-другому выглядит из-за того, что очень далеко находится на дне», - объяснил начальник гидрографической партии Юрий Куликовский.

Комплексной экспедиции «Помни войну» четвертый год. За это время ее участники нашли 49 кораблей, судов и самолетов, затонувших в годы Великой Отечественной войны. Уточнили координаты еще 43 объектов в Белом, Карском и Баренцевом морях.

«Это вид боевой подготовки. Во время выполнения задач комплексной экспедиции мы также оттачиваем мастерство своих подчиненных, совершенствуем методы выполнения работ», - рассказал начальник четвертой Арктической океанографической экспедиции Северного флота Александр Старотиторов.

Гидрографы восстанавливают страницы истории. А еще пишут летопись современности, изучая акваторию Арктики, проводя целый комплекс океанографических исследований.

«Происходят постоянные изменения Мирового океана за счет движения тектонических плит и так далее. Ежегодно мы видим эту картину», - поделился начальник гидрологической партии Роман Логунов.

А в лаборатории с помощью гравиметра гидрографы измеряют ускорение силы тяжести. Тоже под водой.

«Есть свои графики подачи широты, долготы, навигации, скорости судна. Это все учитывается при съемке», - показал старший помощник начальника гравиметрической партии Петр Агейченков.

Все эти данные геофизики, гидрологи, топографы собирают и тщательно систематизируют, понимая, как это важно. Особенно при планировании учебных и боевых действий сил Северного флота в морской зоне его ответственности. И в эти дни гидрографы начинают новый сезон арктической океанографической экспедиции.