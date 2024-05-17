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Российские военные за неделю нанесли 28 групповых ударов по Украине

В результате ударов поражены командные пункты, объекты военной аэродромной инфраструктуры, средства ПВО, арсеналы, базы горючего ВСУ.
2024-05-17 15:26:59
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Российские военные за период с 11 по 17 мая нанесли 28 групповых ударов по Украине, сообщает Министерство обороны РФ.

ВС РФ в ходе ударов применили высокоточное оружие и беспилотники. В результате поражены были командные пункты, военные аэродромы, средства ПВО, арсеналы, базы горючего ВСУ. Также под удары попали цеха по производству и места хранения морских беспилотников и ударных дронов.

Кроме того, российские военные поразили пункты дислокации националистов и наемников.

В оборонном ведомстве рассказали и об успехах наших войск в ходе боев в Харьковской области. За неделю бойцы группировки «Север» освободили 12 населенных пунктов и продолжают продвижение в глубину обороны противника.

Украинские военные продолжают складывать оружие, выбирая жизнь. По данным Минобороны, за неделю на линии соприкосновения сдались в плен 63 украинских военных, 48 из них - в зоне ответственности группировки «Север».

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #ВС РФ #ВСУ #МО РФ
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