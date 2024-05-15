Министры обороны РФ и Белоруссии провели телефонный разговор

Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов провел телефонный разговор со своим белорусским коллегой Виктором Хрениным. Переговоры состоялись по инициативе Минска.

В ходе переговоров глава Министерства обороны Белоруссии поздравил Белоусова с назначением на должность. Кроме того, стороны обсудили вопросы военного и военно-технического сотрудничества двух стран по линии оборонных ведомств.

Напомним, вчера вечером президент России Владимир Путин утвердил новый состав Правительства РФ. В соответствии с указом главы Российского государства Белоусов, который с 2020 по 2024 год занимал пост первого вице-премьера, официально вступил в должность министра обороны страны.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.