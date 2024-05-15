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Министры обороны РФ и Белоруссии провели телефонный разговор

Андрей Белоусов и Виктор Хренин обсудили вопросы военного и военно-технического сотрудничества двух стран по линии министерств обороны.
2024-05-15 19:26:20
© Фото: Kremlin Pool, Global Look Press

Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов провел телефонный разговор со своим белорусским коллегой Виктором Хрениным. Переговоры состоялись по инициативе Минска.

В ходе переговоров глава Министерства обороны Белоруссии поздравил Белоусова с назначением на должность. Кроме того, стороны обсудили вопросы военного и военно-технического сотрудничества двух стран по линии оборонных ведомств.

Напомним, вчера вечером президент России Владимир Путин утвердил новый состав Правительства РФ. В соответствии с указом главы Российского государства Белоусов, который с 2020 по 2024 год занимал пост первого вице-премьера, официально вступил в должность министра обороны страны.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.

#Россия #армия #белоруссия #телефонный разговор #Андрей Белоусов #министры обороны #виктор хренин
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