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Путин заявил об отсутствии планов по изменениям в Генштабе

Владимир Путин провел встречу с командующими военных округов.
2024-05-15 15:37:23
© Фото: пресс-служба президента РФ © Видео: ТРК «Звезда»

Никаких изменений в Генштабе проводить не планируется, заявил Верховный главнокомандующий ВС РФ президент РФ Владимир Путин.

«Что касается самого Генерального штаба и всей структуры, которая обеспечивает боевую работу, здесь никаких изменений нет и не планируется. Хочу, чтобы это было всем понятно», - сказал он во время встречи с командующими военных округов.

На встрече также присутствовали секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу, глава Минобороны России Андрей Белоусов, начальник Генштаба - первый замминистра обороны Валерий Герасимов.

Также Путин рассказал о ситуации в зоне проведения спецоперации на Украине. По словам главы государства, бойцы ВС РФ ежедневно улучшают положение по всем направлениям, а за прошлый год отразили все неприятельские атаки.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Путин #Генштаб
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