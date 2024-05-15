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Путин призвал Белоусова максимально «раскрыть» Министерство обороны

Важно продолжать ту работу, которую начал бывший глава ведомства Сергей Шойгу, отметил российский лидер.
Анна Назайкина 2024-05-15 16:49:12
© Фото: Пресс-служба президента РФ © Видео: ТРК «Звезда»

Необходимо максимально раскрыть Министерство обороны, заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания по вопросам развития оборонно-промышленного комплекса. Встреча проходила в Кремле.

Верховный Главнокомандующий отметил, что следует продолжать ту работу, которую начал предшественник Андрея Белоусова на посту министра обороны - Сергей Шойгу.

«По максимуму раскрыть Министерство обороны для того, чтобы впитать все самое лучшее, все самое современное, все, что можно и нужно использовать для успешной работы на поле боля нашими ребятами», - сказал российский лидер.

Кроме того, Путин выразил надежду на то, что новый министр Белоусов, работая на своем посту, будет иметь в виду свою профессию экономиста.

#Минобороны #армия #Министерство обороны #Сергей Шойгу #Владимир Путин #Андрей Белоусов
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