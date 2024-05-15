Средства ПВО сбили беспилотник ВСУ над Татарстаном

Дежурные средства ПВО уничтожили в небе над территорией Татарстана украинский беспилотник. Инцидент произошел в 07.30 утра по московскому времени.

Как сообщили в российском Минобороны, это был дрон самолетного типа. С его помощью киевский режим в очередной раз пытался атаковать объекты на территории России.

В Росавиации сообщили, что аэропорты Казани и Нижнекамска работают с ограничениями, не принимая и не отправляя самолеты. Экипажи воздушных судов и диспетчерская служба предпринимают все необходимые меры, чтобы обеспечить безопасность полетов.

К этому часу ограничения на работу аэропорта Казани сняты. На запасные аэродромы ушли два воздушных судна.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.