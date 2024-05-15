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Средства ПВО сбили беспилотник ВСУ над Татарстаном

Аэропорты Казани и Нижнекамска временно прекратили прием и выпуск самолетов.
2024-05-15 10:12:07
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Дежурные средства ПВО уничтожили в небе над территорией Татарстана украинский беспилотник. Инцидент произошел в 07.30 утра по московскому времени.

Как сообщили в российском Минобороны, это был дрон самолетного типа. С его помощью киевский режим в очередной раз пытался атаковать объекты на территории России.

В Росавиации сообщили, что аэропорты Казани и Нижнекамска работают с ограничениями, не принимая и не отправляя самолеты. Экипажи воздушных судов и диспетчерская служба предпринимают все необходимые меры, чтобы обеспечить безопасность полетов.

К этому часу ограничения на работу аэропорта Казани сняты. На запасные аэродромы ушли два воздушных судна.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

#армия #Минобороны РФ #ВС РФ #казань #росавиация
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