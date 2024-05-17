Средства ПВО сбили в Белгородской области 14 снарядов РСЗО Vampire

Сегодня военные пресекли очередную попытку киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории России. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

Около восьми часов вечера дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили 14 реактивных снарядов. Их перехватили в Белгородской области.

В МО РФ отметили, что украинские националисты применили систему залпового огня RM-70 Vampire чешского производства.

Напомним, прошлой ночью российские военные в Белгородской области уничтожили шесть беспилотников. Всего же средства ПВО за ночь перехватили 102 БПЛА в четырех регионах.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.