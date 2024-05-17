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Средства ПВО сбили в Белгородской области 14 снарядов РСЗО Vampire

Вражеские реактивные снаряды перехватили около восьми часов вечера.
2024-05-17 21:52:33
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Сегодня военные пресекли очередную попытку киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории России. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

Около восьми часов вечера дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили 14 реактивных снарядов. Их перехватили в Белгородской области.

В МО РФ отметили, что украинские националисты применили систему залпового огня RM-70 Vampire чешского производства.

Напомним, прошлой ночью российские военные в Белгородской области уничтожили шесть беспилотников. Всего же средства ПВО за ночь перехватили 102 БПЛА в четырех регионах.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #пво #бпла #беспилотники #белгородская область #МО РФ
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