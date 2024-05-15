Бойцы ВС РФ освободили Глубокое и Лукьянцы в Харьковской области, сообщается в сводке Министерства обороны РФ о проведении специальной военной операции.

«Подразделения группировки войск "Север" в результате активных действий освободили населенные пункты Глубокое и Лукьянцы Харьковской области, а также продвинулись в глубину обороны противника», - говорится в сообщении.

За сутки в данном районе противник потерял до 125 человек. Помимо потерь в личном составе, враг лишился трех танков, трех БМП, пяти автомобилей, РСЗО «Ольха», РСЗО Vampire, двух буксируемых гаубиц Д-30, противотанковой пушки «Рапира».

Кроме того, наши военные заняли Работино в Запорожской области. Населенный пункт был освобожден силами группировки «Днепр». Также в оборонном ведомстве сообщили, что подразделения «Южной» группировки поразили РЛС «Каста».

Минобороны отчиталось и об успехах наших сил ПВО. Сбит украинский истребитель МиГ-29 , 40 беспилотников ВСУ, четыре противорадарные ракеты HARM, 12 оперативно-тактических ракет ATACMS и «Точка-У», а также 45 снарядов, выпущенных противником с помощью РСЗО HIMARS, «Ураган» и «Ольха».

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.