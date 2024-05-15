В ЦДРА передали медаль «Золотая Звезда» родным Героя РФ Магомеджанова

В Центральном доме Российской армии передали медаль «Золотая Звезда» родным и близким Магомедали Магомеджанова. Заместитель командующего 18-й общевойсковой армией погиб, героически спасая личный состав во время отражения атаки украинских националистов в районе Алешек в Херсонской области.

Участие в церемонии приняли временно исполняющий обязанности командующего ВДВ гвардии генерал-майор Николай Чобан и секретарь Совбеза Республики Дагестан Герой России Магомед Баачилов. Награду передали вдове и дочери героя.

Тринадцатого февраля 2024 года Магомеджанов лично выдвинулся на боевые порядки для организации обороны и отражения атаки боевиков. Националисты рвались через Днепр. По противнику нанесли превентивный удар. Это сорвало планы врага, но подразделения Магомеджанова попали под ответный огонь. Спасая сослуживцев офицер получил тяжелые ранения и скончался на следующий день.