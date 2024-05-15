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В ЦДРА передали медаль «Золотая Звезда» родным Героя РФ Магомеджанова

Заместитель командующего 18-й общевойсковой армией Магомедали Магомеджанов получил тяжелые ранения в бою с ВСУ 13 февраля 2024 года и скончался от ран на следующий день.
Ян Брацкий 2024-05-15 14:11:20
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В Центральном доме Российской армии передали медаль «Золотая Звезда» родным и близким Магомедали Магомеджанова. Заместитель командующего 18-й общевойсковой армией погиб, героически спасая личный состав во время отражения атаки украинских националистов в районе Алешек в Херсонской области.

Участие в церемонии приняли временно исполняющий обязанности командующего ВДВ гвардии генерал-майор Николай Чобан и секретарь Совбеза Республики Дагестан Герой России Магомед Баачилов. Награду передали вдове и дочери героя.

Тринадцатого февраля 2024 года Магомеджанов лично выдвинулся на боевые порядки для организации обороны и отражения атаки боевиков. Националисты рвались через Днепр. По противнику нанесли превентивный удар. Это сорвало планы врага, но подразделения Магомеджанова попали под ответный огонь. Спасая сослуживцев офицер получил тяжелые ранения и скончался на следующий день.

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© Алексей Иванов, ТРК «Звезда»
#армия #ВС РФ #Герой России #цдра #Магомедали Магомеджанов
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